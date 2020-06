Čakajo že štiri leta

Francesco Maria Tomasso je 25. julija 2016 umrl v prometni nesreči pri Gabrjah. Z avtomobilom Fiat 600 je ob 15.45 iz še nepojasnjenih razlogov zadel lipo, ki raste na zelenici sredi križišča med državno cesto št. 55 in pokrajinsko cesto št. 15. 34-letni moški je bil pri priči mrtev.Skoraj štiri leta po nesreči njegova družina in odvetniška pisarna Studio3A, ki jo zastopa na sodišču, še vedno čakata na zaključek preiskave. Moški je sam zapeljal s cestišča, vendar bi po mnenju družine verjetno preživel, če bi pred sabo ne našel drevesa, ki raste ob cestišču in ni zavarovano. Goriško tožilstvo je po nesreči sprožilo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja uboja v prometu, opravili so obdukcijo trupla. Tomassovi pravijo, da so se zatem večkrat pozanimali o poteku preiskave, vendar jim na sodišču niso ničesar razkrili. Ko so skušali vložiti zahtevo po odškodnini, so svojcem odgovorili, da je preiskava še v teku. Po štirih letih pokojnikova družina ponovno zahteva pojasnila v zvezi z nesrečo in hkrati izraža željo, da bi se podobne tragedije ne ponovile.