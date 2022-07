Canadair kroži med morjem in pogoriščem (video)

Med Jamljami in naseljem Klariči je s požarom trenutno najhuje. Ogenj gasi kar 8 helikopterjev in canadair.

Kot je razvidno iz portala FlightRadar24.com, canadair kroži med morjem, kjer zajema vodo, in Sabliči, kjer jo odmetava na požarišče. Letalo je davi priletelo iz ronškega letališča. Drugi candair, ki je zjutraj gasil, ni več dejaven, kot je razvidno tudi iz portala FlightRadar24.com.

Zaradi požara je avtocesta med Moščenicami in Vilešem zaprta. Promet preusmerjajo že na avtocestnem priključku proti Sesljanu, iz avtoceste v smeri proti Trstu pa proti Tržiču. Cesta na Dol je zaprta, iz Gorice je promet preusmerjen proti Vilešu. Tu so sicer že v jutranjih urah nastajale vrste tovornih vozil. Razmere na odprtih cestah med Sesljanom in Tržičem so bile do 7. ure redne, okrog 7.30 pa so že nastali prvi zastoji.

Gasilcem so priskočili na pomoč tudi helikopterji: