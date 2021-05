»Čas je za Kavčičevo razstavo«

»Grof Viljem Coronini je že v 60. letih delal na tem, da bi ustrezno promoviral delo slikarja Franca Kavčiča. V ta namen je v Benetkah nakupil pomembno število Kavčičevih risb, ki jih še vedno hranimo v zbirki družine Coronini. Pri Fundaciji smo že imeli v načrtu, da bi leta 2023 posvetili razstavo Kavčiču in rodbini Cobenzlov, ki jih je grof Viljem imel za svojo družino. Tudi spričo vrnitve Marijinega obiskanja pa je res napočil čas, da se v mestu priredi monografsko razstavo o tem goriškem slikarju. Mi je kot Fundacija sami ne bi zmogli, zato apeliramo na ostale pristojne ustanove,« je včeraj svoj poseg zaključila Cristina Bragaglia, neutrudna kustosinja, raziskovalka in referentka za vse kulturne dejavnosti pri Fundaciji Coronini Cronberg. Na tiskovni konferenci, ki ji je prisostvoval tudi goriški prefekt Raffaele Ricciardi, so medijem predstavili dogodivščine, po katerih se je Marijino obiskanje le »vrnilo domov«.

Umetnik Franc Kavčič je tri oltarne slike z Marijino temo poslikal po naročilu grofov Cobenzl, ki so z njimi okrasili kapelo na gradu v Reisenbergu, pri Dunaju. Grof Michele Coronini, prapraded grofa Viljema, je tri oltarne slike podedoval. Prišle so v Gorico, kjer sta dve krasili kapelico ob palači Coronini-Cronberg, eno pa je družina Coronini hranila v kromberškem gradu. Slednja je bila skoraj v celoti poškodovana med prvo svetovno vojno; ohranilo se je le nekaj fragmentov, ki jih je grof Viljem dal restavrirati. Ostali dve sliki pa je leta 1916 poseben oddelek italijanske vojske, odposlal, skupaj z ostalim umetniškim in knjižnim bogastvom javnih ustanov in zasebnikov, drugam po Italiji, da bi vse zavarovali pred uničenjem. Po vojni se je bogastvo družine Coronini vrnilo v Gorico, za slikama pa se je izgubila vsaka sled. Kakor so včeraj razložili, je grof Carlo Coronini, Viljemov oče, takoj prijavil njuno izginotje pristojnemu poveljstvu v Trstu. Sliki so iskali v umetnostnih galerijah v Firencah, Rimu in v Benetkah, vendar brez uspeha: tako se je glasil odgovor Carlu Coroniniju marca 1920.