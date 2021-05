Časovne esence v novem zaporedju

»Veseli nas, da se dejavnost Slovenskega stalnega gledališča obnavlja. Pandemija je hudo zarezala v delovanje naših kulturnih sredin, pa tudi v navade ljudi. Potrebno bo kar nekaj časa, da ponovno pridobimo zaupanje naših gledalcev,« je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi novega razporeda abonmajskih predstav SSG za Goriško, ki je potekala v mali dvorani Kulturnega doma v Gorici. Tržaško gledališče sta zastopala umetniški koordinator Danijel Malalan in predsednica Breda Pahor, ki je izrazila upanje, da bodo ponedeljkovi večeri privabili v Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž čim več publike. Vrata gledališč se namreč odpirajo tik pred poletjem, zato se bo sezona nadaljevala še v jesenskih mesecih in do začetka naslednje, je še povedala predsednica SSG. Izredne razmere, je dodala, so narekovale izredne rešitve z nekoliko nenavadnim koledarjem predstav, ki bo spremljal vrnitev v normalno življenje vse do konca junija in od septembra do novembra.

Predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec in predsednik Kulturnega doma Igor Komel sta iznesla dokaj mrko sliko (ne)dogajanja v zadnjih mesecih, obenem pa izrazila prepričanje, da bosta domova znala vzpostaviti ponoven stik z gledalci, ki so ga izredne razmere nasilno prekinile. Podčrtala sta tudi, da je gledališka dejavnost zelo pomembna za obmejni prostor, še posebno v pričakovanju na leto 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture. Gledališče bo imelo v takratnem dogajanju osrednjo vlogo, sta prepričana predsednika slovenskih hramov kulture v Gorici.

Umetniški koordinator SSG Danijel Malalan je povedal, da bo dolgo pričakovani začetek zamrznjene sezone Časovne esence v Gorico prinesel vse predvidene dogodke, ki bi se morali zvrstiti od prejšnjega oktobra, a v novem zaporedju. Goriški ljubitelji gledališča bodo po dolgem obdobju odsotnosti v dvorano Kulturnega doma ponovno vstopili v ponedeljek, 31. maja. Na ogled bo predstava Maje Gal Štromar Kdo je videl Coco? Moi, Gabrielle Chanel. Igro, ki govori o tem, da je pot do emancipacije in uspeha za žensko polna težkih odločitev in bolečih odpovedi, je režirala Yulija Rošina. Tudi naslednja predstava bo v Kulturnem domu, in sicer v ponedeljek, 14. junija. Takrat se bo goriški publiki predstavil Špas teater iz Ljubljane s humorno igro Ljubezenske prevare, ki je nastala po besedilu Andreja Rozmana Roze. V ponedeljek, 21. junija, pa bo sezoni SSG odprl vrata Kulturni center Lojze Bratuž. Na vrsti bo predstava italijanskega avtorja Lina Marazza Artemisia Gentileschi – Srečanja, ki obravnava temo nasilja nad ženskami.

Drugi del sezone se bo nadaljeval jeseni, in sicer v ponedeljek, 27. septembra, v Kulturnem domu. Publiki bodo ponudili glasbeno-gledališko predstavo Čudovita Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajič. V ponedeljek, 8. novembra, pa bo KC Lojze Bratuž gostil predstavo Dišeče skrivnosti Barbare Pie Jenič, ki govori o zgodovini parfumov od starega Egipta do danes.

Za jesenski čas in pred začetkom nove sezone 2021/22 sta napovedani še gostujoči predstavi v koprodukciji primorskih gledališč Stoletje mjuzikla in Tutošomato, datuma teh dveh predstav pa še nista določena. Zaradi policijske ure se bodo spomladanske in poletne predstave začele ob 20. uri in ne ob 20.30 kot v prejšnjih letih, od septembra dalje pa upajo na vrnitev k običajnemu urniku.Izven abonmaja bo tudi mlajša publika lahko računala na prijetne gledališke popoldneve. V petek, 4. junija, ob 17.30 bo Kulturni dom gostil predstavo Miroslava Košute in Tadeja Piška Medved z miško na rami, v Kulturnem centru Lojze Bratuž pa bo 2. oktobra ob 17. uri gostovala predstava Gregor in Silvija v režiji Jasmin Kovic.Kot običajno bodo vse predstave opremljene z italijanskimi nadnapisi; gledalcem, ki ne stanujejo v Gorici, bo na voljo brezplačen avtobusni prevoz. Na koncu predstavitve je še bilo povedano, da so že možni vpisi za abonma gledaliških predstav in jih zbira Kulturni dom v Gorici (tel. 0481 33288 – info@kulturnidom.it).