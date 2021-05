»Če župan nima predsodkov, zakaj se noče srečati z nami?«

Potem ko je goriški občinski odbor zavrnil prošnjo po pokroviteljstvu za septembrsko čezmejno Parado ponosa, županu Rodolfu Ziberni na daljavo odgovarjajo organizatorji dogodka. »Župan se skriva za svojimi prepričanji o paradah ponosa, polnimi domišljije, ne da bi se sploh srečal z nami. Parade ponosa ne zadevajo samo pravic gejev, temveč celotne skupnosti LGBTQIA+ in tudi heteroseksualcev, ki verjamejo v 2. in 3. člen naše ustave in si želijo, da bi bilo v naši družbi res več enakosti,« poudarja Nacho Quintana Vergara iz društva FVG Pride in opozarja župana, da na paradah ponosa ne izpostavljajo enega spolnega nagnjenja, ampak si prizadevajo, da bi prav vsi imeli enake pravice.Župan je izjavil, da je nasilje nad homoseksualci deležno velike medijske pozornost, medtem ko naj bi to ne veljalo za ženske, otroke, starejše občane, trgovce, ljudi s prekomerno oz. prenizko telesno težo ... Nacho Quintana Vergara pojasnjuje, da tudi sami želijo zaščiti vse kategorije ljudi, ki jih je omenil župan, saj so lahko med njimi lezbijke, geji, biseksualci in drugi, ki lahko doživljajo dvojno diskriminacijo: zaradi svojega spolnega nagnjenja in, denimo, zaradi svojega fizičnega izgleda. »Tudi mi smo delavci in delavke; kot vsi ostali se poškodujemo pri delu, vendar nas včasih odslovijo ravno zaradi našega spolnega nagnjenja,« poudarja Nacho Quintana Vergara in razlaga, da si društvo Pride FVG prizadeva za zaščito vseh manjšin, ne samo spolnih.

»Heteroseksualcem ni treba manifestirati za svoje pravice, ker doslej še nihče ni bil pretepen na cesti samo zato, ker je heteroseksualec,« opozarja Nacho Quintana Vergara, po katerem ni mogoče dopuščati rasističnih in mashilističnih prepričanj pod pretvezo, da je treba zagotoviti izražanje različnih mnenj. »Žal nam je, če je župan na spletu deležen napadov, za katere seveda nismo mi odgovorni. Sicer gre le za pokušino tega, kar se nam pogosto dogaja v življenju,« pravi Nacho Quintana Vergara in dodaja, da župan poudarja, da nima predsodkov, po drugi strani pa se noče srečati z organizatorji Parade ponosa in jim prisluhniti.