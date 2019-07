Cena vipavskih breskev bo za cent višja

Ajdovski Fructal in Kmetijska zadruga Vipava sta se včeraj dogovorila, da bo osnovna cena za odkup breskev letos za en cent višja od lanske, torej bo znašala 23 centov na kilogram. Do tega je prišlo zaradi dviga stroškov pridelave. »To predstavlja bistveno višjo odkupno ceno breskev glede na sosednje države, kjer se cene gibljejo od 10 do 12 centov na kilogram. Fructal tako nadaljuje zastavljeno strategijo in z višjo odkupno ceno spodbuja lokalno pridelavo vipavskih breskev in obnovo obstoječih nasadov, so sporočili iz omenjenega živilsko-predelovalnega podjetja.

Odkupna cena za breskve, ki bodo sestavina izdelkov Vipavska breskev, pa ostaja enaka, in sicer 28 centov. V Fructalu zagotavljajo, da bodo odkupili vse ponujene količine breskev, Kmetijska zadruga ocenjuje, da bo letina breskev za odkup znašala 250 ton. Odkup breskev za predelavo se bo predvidoma začel v drugi polovici julija, so včeraj sporočili iz Fructala.