Center Gradina spet odpira vrata

Zadruga Rogos ponovno vabi ljubitelje narave v svoja sprejemna središča. Že v ponedeljek so odprli botanični vrt Carsiana pri Zgoniku na Tržaškem, medtem ko bosta jutri prišla na vrsto sprejemni center Gradina v Doberdobu in sprejemni center na otoku Cona ob izlivu Soče. »V prihodnjih dneh bomo odprli tudi sprejemni center v kraju Cavanata pri Fossalonu; dokončnega datuma še nismo določili, saj še čakamo na zeleno luč gradeške občinske uprave, do česar bo predvidoma prišlo v kratkem,« pravi predsednica zadruge Rogos Tina Klanjšček in pojasnjuje, da izrednega stanja ob epidemiji covida-19 še ni konec, zato vse obiskovalce prosijo, da spoštujejo varnostna pravila.

»Pred vhod v sprejemni center Gradina bomo postavili hidroalkoholni gel, ki bo na razpolago obiskovalcem, poleg tega bom razobesili tudi navodila za varen obisk rezervata, restavracije in muzeja,« pravi Klanjščkova in opozarja ljubitelje narave, naj se odpovejo obisku, če njihova telesna temperatura presega 37,5 stopinje Celzija. »Med obiskom bodo obiskovalci morali nositi zaščitno masko,« opozarja predsednica zadruge Rogos in pojasnjuje, da bodo iz varnostnih razlogov preuredili tudi vstop v sprejemni center Gradina. »V restavracijo bo mogoče vstopiti skozi glavna vrata, medtem ko bo izhod urejen skozi stranska. Muzej bo odprt, vendar bo treba pred obiskom obvestiti osebje. Vstop po omogočen največ osmim obiskovalcem naenkrat, ki se bodo morali držati varnostne razdalje eden od drugega. Tudi za uporabo stranišč bo treba obvestiti osebje sprejemnega centra,« pravi Klanjščkova in pojasnjuje, da zaenkrat ne bodo oddajali v najem kraške sobe. »Obiskovalce bomo povabili, naj uporabljajo zunanje mize; v notranjosti jih bo sicer manj kot običajno, doslej smo jih imeli sedem, zdaj bodo obiskovalcem na razpolago samo štiri,« pravi Tina Klanjšček.Sprejemni center Gradina bo sicer odprt ob petkih, sobotah in nedeljah med 10. in 22. ura.

