Cepljenje tudi v goriški telovadnici UGG in centru za starostnike v Tržiču

Cepilna kampanja na Goriškem bo od približno polovice marca potekala ne le v bolnišnicah v Gorici in Tržiču, ampak tudi v goriški športni palači UGG in v tržiškem centru za starostnike. Z zdravstvenega podjetja Asugi so včeraj sporočili, da bodo cepljenje v Gorici okrepili z uporabo športnega centra Unione Ginnastica Goriziana v Ulici Rismondo, v Tržiču pa v središču za starostnike v Ulici Fratelli Fontanot.

»Zanima nas, da se čimprej okrepi cepljenje in se Goričane ter prebivalce Goriške cepi čim hitreje. Če jim pri tem ni treba potovati drugam, smo še bolj zadovoljni. Občina žal nima primernih prostorov, zaradi česar smo predlagali uporabo sedeža športnega združenja Unione Ginnastica Goriziana. Stavbe trenutno ne uporabljajo, tako da je takoj na razpolago. Občina bo delno krila stroške za njeno uporabo,« razlaga goriški župan Rodolfo Ziberna. »Osebje zdravstvenega podjetja si je pred kratkim ogledalo prostore. Stavba, ki jo izberejo za cepljenje, mora namreč imeti določene značilnosti: možnost razlikovanja vhoda in izhoda, ustrezno število stranišč, prostor za okrepčanje, zadostno število parkirnih prostorov v bližini ... Telovadnica združenja UGG izpolnjuje vse te zahteve. Drugih možnosti v Gorici pravzaprav ni bilo, ne v telovadnici Palabrumatti, sploh ne v športni palači Bigot, niti v prostorih sejmišča. Tam ne bi bilo mogoče segrevati prostorov, v poletnih mesecih pa bi bilo pretoplo,« dodaja še Ziberna.