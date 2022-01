Danes, 12. januarja, bo v Tržiču začelo delovati novo cepilno središče, ki so ga uredili na območju ladjedelnice družbe Fincantieri v Ulici Cosulich. Zdravstveno podjetje Asugi pojasnjuje, da je cepilni center, ki je deloval zraven doma za starejše občane v Ulici Fontanot, že zaprt, tako da ne deluje več. Kdor bi potreboval prevoz do novega cepilnega centra, ki so ga uredili v ogrevanem šotoru ob ladjedelnici Fincantieri, se lahko obrne na tržiško občino.