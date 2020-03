Cesta skozi Grojno spet odprta

Cesta skozi Grojno je odprta, medtem ko so gradbena dela prekinjena do petka, 3. aprila. Dosedanje zapore so največ težav povzročile števerjanskim občanom, ki se dnevno peljejo v Gorico zaradi službe, sicer je bilo v zadnjih dneh prometa zelo malo zaradi zaostritve ukrepov proti širjenju koronavirusa. Ravno zaradi omenjenih ukrepov se je tudi gradbeno podjetje ICES iz Martignacca odločilo, da prekine gradbena dela; predvidoma bo prekinitev trajala do 3. aprila, kar je seveda odvisno od nadaljnjih odločitev državne vlade glede koronavirusa.Gradbeno podjetje mora pod cesto zgraditi tri odtočne kanale, skozi katere bo v Grojnico odtekala meteorna voda s pobočja nad cesto, ki je ob močnejših nalivih pogosto poplavljala vozišče. Doslej so gradbeni delavci skoraj dokončali en odtok, drugega so se že lotili, medtem ko se gradnja tretjega še ni začela, tako da imajo pred sabo še kar nekaj dela. V prejšnjih tednih se je sicer zvrstilo še nekaj drugih prekinitev; do njih je prišlo, ko so izvajalci čakali na gradbeni material, ko so dela odložili zaradi dežja in ko so odkrili ubojno sredstvo iz časa prve svetovne vojne.