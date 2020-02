Cesta v Grojni zaprta tudi jutri

Cesta skozi Grojno bo zaprta tudi jutri. Da so se odločili za enodnevno podaljšanje zapore, so predstavniki podjetja ICES iz Martignacca, ki mu je Dežela Furlanija - Julijska krajina zaupala izvedbo del, v prejšnjih urah sporočili števerjanski občinski upravi. Med urejanjem odvodnjavanja meteorne in hudourniške vode je podjetje naletelo na težave, ki so povezane zlasti s polaganjem odtočnih cevi. Zapora bo torej v tem tednu trajala en dan dlje od napovedanega, od petka bo promet urejen izmenično enosmerno.