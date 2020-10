Čestitke odbornici ob zaposlitvi sina

Za nov napad na goriško občinsko upravo je poskrbel občinski svetnik Franco Zotti, ki so ga pred časom izključili iz Lige in iz njene svetniške skupine, tako da je zatem ustanovil svojo občinsko skupino Legalizziamo Gorizia. Zotti je po mestu in tudi v predmestju nalepil plakate, s katerimi je ironično čestital občinski odbornici Silvani Romano, ker se je njen sin zaposlil na goriškem poveljstvu lokalne policije.

»Skupno sem nalepil 25 plakatov, seveda le na mestih, kjer je to dovoljeno – med drugim tudi v Štandrežu,« pravi Zotti in dodaja, da se je njegova hčerka med letošnjim referendumom odrekla vlogi skrutinatorja na volišču, da bi se izognila polemikam. »Po mojem mnenju ni resno, da sin dobi zaposlitev na občini, če so njegovi starši upravitelji,« poudarja Zotti in pristavlja, da še naprej podpira delo večine župana Rodolfa Ziberne, vendar le v primeru izvajanja programa. »Ureditve enosmernega prometa na Korzu ni bilo v volilnem programu; nihče me ni vprašal za mnenje, zato naj kar sami izglasujejo potrebni upravni sklep,« je oster Zotti.

Silvana Romano mu na daljavo dogovarja, da je na svojega sina ponosna in da nima pri njegovi zaposlitvi čisto nič. »Med spomladanskim lockdownom"se je pridno učil in se prijavil na kakih deset javnih natečajev. Zmagal je kar na dveh, v Vidmu in v Gorici. Zatem je izbral goriško poveljstvo,« pravi Romanova. Z zakonskega vidika zaposlitev na goriški občini ni sporna; sin odbornice ima namreč vso pravico, da opravi javni natečaj in se v primeru dobrega rezultata zaposli, kjer pač želi.