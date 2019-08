Cesto naj bi spet odprli čez največ en teden

Konec tedna naj bi zaključili dela na nadvozu, najkasneje na začetku prihodnjega tedna pa naj bi deželno cesto 117 v bližini križišča med Štandrežem in Sovodnjami spet odprli za promet, so danes sporočili z goriške občine.

Po sobotni prometni nesreči, v kateri je izgubil življenje 55-letni Gianni Visintin, so nadvoz zaprli za sprehajalce, cesto pa za promet. Na nadvozu, v katerega je v soboto trčil tovornjak, je nastala precejšnja škoda: današnji tehnični preizkusi so pokazali, da je eden izmed štirih elementov, iz katerega je sestavljen, hudo poškodovan. Z občine sporočajo, da bodo del elementa odstranili, na ta način zožili nadvoz in ga tako zavarovali. Dela se začenjajo v četrtek, zaključili naj bi jih do konca tedna. Deželno cesto 117 naj bi za promet spet odprli konec tega oziroma na začetku prihodnjega tedna.