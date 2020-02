Cesto v Grojni zaprli in spet odprli

Čeprav so tridnevno zaporo preložili na prihodnji teden, je bila danes dopoldne cesta skozi Grojno vseeno zaprta. Gradbenemu podjetju so danes dostavili betonske odtočne jaške in cevi, zaradi česar so morali na vrat na nos začasno zapreti cesto. Kmalu po poldnevu so zaključili z razkladanjem in so cesto ponovno odprli; s pristojne deželne službe se opravičujejo za nenapovedano nevšečnost. Cesto v Grojni bodo spet zaprli trikrat po tri dni; neprevozna bo od 10. do 12. februarja, od 17. do 19. februarja in od 24. do 26. februarja.