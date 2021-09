Četrt stoletja kolektiva BridA

Novo sezono v novogoriški Mestni galeriji je v petek odprla pregledna razstava ob 25. obletnici delovanja umetniškega kolektiva BridA z naslovom Prepletenost. Novogoriške sodobne umetnike Toma Kerševana, Sendi Mango in Jurija Pavlico ter njihov specifični ustvarjalni pristop je predstavil likovni kritik Vladimir Vidmar. V sredo, 22. septembra, ob 18. uri bo imel tudi javno vodstvo po razstavi, ki bo sicer odprta do 23. septembra.Kolektiv BridA so pred 25 leti ustanovili trije študentje Akademije lepih umetnosti v Benetkah. Iz dolgih pogovorov o umetnosti na vlaku na relaciji Gorica–Benetke in nazaj se je rodila ideja o povezavi v umetniški kolektiv. »Imeli smo svoje ideje o tem, kaj bi lahko spremenili, kaj vse bi se lahko zgodilo ... To so te zdrave mladostniške sanje z abstraktnimi idejami. Bili smo dovolj nori, da smo se spustili v to zgodbo,« se spominja Sendi Mango, ženska tretjina kolektiva. »Škoda, da si takrat nismo napisali pisma!« ugotavlja Mangova ob vprašanju, kaj bi člani BridE danes svetovali tisti trojici zagnanih študentov s polnimi glavami sanj in idej. »Skupaj smo 25 let, kar je že lep dosežek,« nadaljuje z odgovorom. »Vemo, da delovanje skupaj prinaša specifike, treba se je prilagajati, spoznavati. Ne odnehajte, BridA, zabavno bo in tudi po 25 letih še nikar ne odnehajte in vztrajate na svojem. To bi si svetovali,« odločno zaključi Sendi Mango.