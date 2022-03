Četrt stoletja prireditve, ki povezuje mesti

Po dveh letih premora, ki sta bili posledica pandemije covida-19, bosta Gorica in Nova Gorica v nedeljo, 3. aprila, spet postali prizorišče pohoda Vivicittà – Poživimo mesti. Prireditev, ki letos obhaja svojo 25-letnico, so včeraj predstavili na Trgu Evrope / Transalpina. Pohod po ulicah obeh mest je naslednik Pohoda in Kolesarjenja prijateljstva, je pa bil prvi, ki je tudi dobesedno podiral mrežo na sedaj skupnem trgu obeh Goric. Zato nosi veliko zaslug pri odpiranju meje, fizične in mentalne.To so včeraj poudarili številni govorniki, ki so s svojo prisotnostjo podčrtali pomembnost čezmejne prireditve, saj je veliko prispevala k gradnji miru, prijateljstva in sožitja med tu živečima narodoma. Pristaviti gre, da so glavni pobudniki že od vsega začetka bili združenje UISP in ZSŠDI iz Gorice ter Športna zveza iz Nove Gorice. Pri soorganizaciji od vedno sodelujeta Marathon club iz Gorice in Športno društvo Mark iz Šempetra. Pokrovitelja sta tudi letos Občina Gorica in Mestna občina Nova Gorica.

Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik krajevnega združenja UISP, Enzo dall’Osto, ki je povedal, da bo prireditev Vivicittà v nedeljo potekala v mnogih italijanskih in tujih mestih, goriški pohod pa je edini, ki se odvija po ulicah dveh mest in držav. Goriško občino je na Trgu Evrope zastopal podžupan in odbornik za šport Stefano Ceretta, novogoriško pa podžupan Simon Rosič. Oba sta podčrtala pomen tovrstnih prireditev, ki so nekaj več od zgolj športnega dogodka, saj poleg pohodnikov vključujejo tudi organizatorje in družbeno-politične kroge dveh obmejnih mest. Ob vsem tem igra pomembno vlogo tudi sporočilo miru, ki je v tem času še kako pomembno, sta posebno naglasila predstavnika občin.