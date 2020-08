Čez štiri tedne naj bi zaživeli Okusi grofije

Kljub negotovosti, ki je povezana s slabšanjem epidemiološke slike, na goriški občini intenzivno delajo na prireditvi Okusi grofije (Sapori di contea), ki naj bi po odpovedi tradicionalnih Okusov ob meji vsaj delno potolažila ljubitelje pouličnih enogastronomskih praznikov. Včeraj so se v zvezi s programom ponovno sestali Arianna Bellan, Fabrizio Oreti in Roberto Sartori, ki so v goriškem občinskem odboru odgovorni za prireditve, kulturo in trgovino, ter vodilni uslužbenci občinskih uradov, ki so soudeleženi pri organizaciji dogodka.

Prireditev Okusi grofije naj bi se začela čez natanko štiri tedne, v petek, 25. septembra, trajala pa naj bi do nedelje, 27. septembra. »V primerjavi z Okusi ob meji bo imela močnejši kulturni predznak, povezan z zgodovino, tradicijo in območjem nekdanje Goriške grofije,« pravijo na občini, kjer pa dodatnih programskih podrobnosti še ne razkrivajo, saj ni mogoče izključiti, da bo v prihodnjih tednih prišlo do zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covid-19.

Velika neznanka, izpostavljajo, je zlasti organizacija gastronomske plati tridnevnega dogodka. Gotovo je le, da stojnice s hrano in pijačo letos ne bodo preplavile celega mestnega središča. »Epicenter prireditve bosta Battistijev trg in Ljudski vrt na Verdijevem korzu; skupaj s krajevnimi gostinci bomo skušali promovirati goriške specialitete in značilne proizvode. V drugih predelih mesta bodo kakšen dogodek lahko priredili tudi zasebniki, seveda v skladu z zakonodajo, ki bo veljala konec septembra,« še poudarjajo na uradu za stike z javnostmi Občine Gorica.