Čezmejna filmska šola

Eksperimentalne delavnice, okrogle mize in mojstrski tečaji - masterclass bodo nekatere izmed osrednjih dejavnosti, ki jih bodo izpeljali pod okriljem filmske šole Cross-Border Film School s sedežem v Hiši Filma v Gorici. Ustanovili so jo režiserji Matteo Oleotto, Davide Del Degan in Ivan Gergolet ter producentka in vodja castingov Antonella Perrucci in odvetnik Matteo Roiz, ki bodo njene cilje in delovanje predstavili javnosti danes.

»Cilj projekta Sistem kino - Sistema Cinema je ustvariti socialno mrežo profesionalnih delavcev na področju kinematografije, kateri bodo posledično imeli možnost usmerjati in izvajati svoje storitve po celotni regiji ter bodo hkrati pripomogli k usposabljanju novih strokovnjakov v tem sektorju, z namenom lažje zaposlitve ali zagona samostojnega podjetja,« pravi ustanovitelji filmske šole in poudarjajo, da filmska kultura na Goriškem še nikoli ni bila nikoli tako pomembna kot danes, še predvsem v luči Evropske prestolnice kulture 2025.V okviru projekta bodo vzpostavili prostor za raziskave in inovacije na področju kinematografije s sodelovanjem zasebnih subjektov in posameznikov, ki lahko ponudijo organsko izobraževalno pot, razdeljeno na module, osredotočene na učenje filmskih disciplin. Končni cilj projekta je ustvariti mrežo znotraj filmskega sektorja, ki bo povezana z drugimi športnimi in kulturnimi ustanovami.