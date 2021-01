Čezmejna izposoja koles bo imela tudi praktična video navodila

Decembra bi morala na območju novogoriške in šempetrske občine zaživeti samopostrežna avtomatizirana izposoja koles, ki bo tudi čezmejna, a je koronavirus zamaknil tudi ta projekt. Ko se bo epidemiološka situacija uredila, bo izposoja lahko takoj stekla, saj je osem postajališč že pripravljenih, prav tako tudi 26 običajnih in 11 električnih koles, ki sicer še niso nameščena na postajah. Te dni pa so po naročilu podjetja Nomago nastala še praktična video navodila za uporabnike, pri čemer je sodelovala tudi ekipa GO!2025.

»Na Mestni občini Nova Gorica smo že v decembru 2020 imeli v sodelovanju s podjetjem Nomago vse pripravljeno, da bi lahko začeli s čezmejno izposojo koles. Vendar nam epidemija in tudi omejitve pri prehajanju meje z Italijo to zaenkrat onemogočajo. Želimo si, da bi s čezmejno izposojo koles štartali na polno in čezmejno, čim bodo razmere to omogočale,« je pojasnil Simon Rosič, novogoriški podžupan.