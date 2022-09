Čezmejni avtobus spet krenil na pot

Potem ko je bila zaradi epidemije koronavirusa mednarodna linija mestnega prometa med obema Goricama dve leti prekinjena, sta jo danes družbi NOMAGO in APT ob podpori novogoriške mestne občine in Občine Gorica ponovno vzpostavili. Linija poteka po že znanem voznem redu, nekoliko pa se spreminja trasa linije, v katero bo po novem vključena tudi Prvomajska ulica in s tem povezava do nakupovalnega središča Supernova v Novi Gorici. Cena enkratne vozovnice ostaja nespremenjena in znaša 1,30 evra.

Danes ob 8.05 je na pot že krenil električni minibus Nomaga in zopet peljal potnike v Gorico. V tem tednu obeležujemo evropski teden mobilnosti in vožnja električnega minibusa med Goricama je lep primer uresničevanja trajnostne mobilnosti na območju somestja, ugotavljajo na Mestni občini Nova Gorica. Ob tem spomnimo, da imajo prebivalci in obiskovalci Nove Gorice poleg čezmejnega avtobusa na voljo tudi brezplačen mestni avtobusni promet.