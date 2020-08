Čezmejni lutkovni festival

Vrača se priljubljeni Alpe Adria Puppet Festival, ki bo tudi letos čezmejen. Med 25. in 30. avgustom si bo v Gradežu, Gorici in Novi Gorici mogoče ogledati skupno 120 lutkovnih predstav, ki bodo poživile ulice, trge in parke. »Letošnji festival bo izreden,« napoveduje umetnostni vodja festivala Roberto Piaggio, ki si želi, da bi udeleženci uživali na prav vseh predstavah, potem ko so bili tako otroci kot odrasli v prejšnjih mesecih v prisilni izolaciji. »Gledališče naj bo priložnost za ponovno srečevanje in hkrati tudi za razmislek o vsem, kar se je zgodilo in se še vedno dogaja na globalni ravni,« poudarja Piaggio. V Gradežu bodo predstave uprizorjene tudi v mestnem središču, medtem ko bo v Gorici in Novi Gorici festival čezmejen, saj so za njegovo prizorišče izbrali Transalpino - Trg Evrope. Festival organizira združenje CTA s podporo italijanskega ministrstva za kulturo, Dežele FJK, EZTS GO, občin Gorica, Gradež in Nova Gorica ter Fundacije Goriške hranilnice.