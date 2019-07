Čezmejni protifašistični praznik

Na Transalpini-Trgu Evrope bo v četrtek, 25. julija, ob 20. uri protifašistični praznik »Pastasciutta antifascista«. Gre za drugo izvedbo prireditve, ki bo tokrat še bolj čezmejna.

Prireditelji so doslej zbrali cel kup prijav, tako da bo dogodek zelo množičen. Na pomoč je priskočil krajevni odbor zadruge COOP Alleanza 3.0, ki bo dal na razpolago hrano blagovne znamke COOP, razgradljive krožnike in kavo. Podobni prazniki bodo jutri potekali v raznih krajih po Italiji, kjer se bodo spomnili padca fašizma. Za udeležbo na goriškem prazniku je treba prispevati pet evrov; prijave zbirajo na telefonski številki 347-0404682.

Doslej so k dogodku pristopili ANPI-VZPI Videm, ANPI-VZPI Gorica, Arci Videm, Casa del Popolo, krožek ARCI Skianto!, skupnost Itaca, kavarna Esperanto, Ekoštandrež, Forum Gorica, Get Up, Goriška.si, Gorizia c’è, Gorizia è tua, Gorizia News & Views, Gorizie, Il dialogo creativo, Kulturni dom Gorica, La Sinistra, Levica Goriška, Monfalcone meticcia, Območno ZB NOB Nova Gorica, Komunistična stranka Gorica, Demokratska stranka Gorica-Števerjan, Demokratska stranka Gradišče, Potere al Popolo Isontino, Percorsi Goriziani, Piazza Traunik Blog, Komunistična prenove, Ronchi dei Partigiani in Zeleni FJK.