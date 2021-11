Čezmejni sistem naročanja bo kmalu doživel pospešek

Od letošnjega aprila deluje enotni čezmejni sistem naročanja, ki prebivalcem občin, ustanoviteljic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), omogoča dostop do določenih zdravstvenih storitev na obeh straneh meje. Sistem se je v dosedanji, preizkusni, fazi izkazal za dobro delujočega, zato so se pri EZTS GO odločili, da v kratkem zaženejo glasnejšo promocijsko kampanjo na terenu.

Ker doslej zadeva praktično ni bila promovirana, le malokdo ve zanjo. O možnosti čezmejnega naročanja bodo podrobneje seznanili tako uporabnike kot tudi stroko – osebne zdravnike, ki so izdajatelji napotnic za zdravstvene storitve.

V dosedanjih mesecih sistem sicer ni zabeležil veliko zanimanja pacientov za koriščenje zdravstvenih storitev na drugi strani meje. »Za to vidimo dva ključna razloga: prvi je covid-19, drugi pa ta, da doslej zanj ni bilo velike promocije,« pojasnjuje vršilec dolžnosti direktorja EZTS GO, Tomaž Konrad.

Kaj konkretno pomeni enotni čezmejni sistem naročanja in kakšne so koristi za paciente? Čezmejni sistem naročanja je dosegljiv občanom Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe. To pa zato, ker so te občine ustanoviteljice Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO, ki je nosilec projekta Salute - Zdravje. Pacientom je na voljo 21 storitev s področja radioloških in ultrazvočnih preiskav. Celoten seznam je objavljen na spletni strani EZTS GO pod zavihkom Projekti, kjer so tudi objavljena grafična navodila in postopek naročanja na storitev bodisi v zdravstveni ustanovi na slovenski bodisi na italijanski strani meje. Storitve izvajajo bolnišnici v Gorici, v bolnišnici v Šempetru ter v novogoriškem zdravstvenem domu.