Čezmejni ukrepi za oživljanje Krasa po požarih

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes dopoldne mudil v Doberdobu, kjer se je sestal z domačim županom Fabiom Vizintinom ter z njegovima kolegoma iz Sovodenj Luco Piskom oz. Devina-Nabrežine Igorjem Gabrovcem. Med obiskom, med katerim sta ministra Arčona spremljala sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in konzul na Generalnem konzulatu RS v Trstu Peter Golob, so se pogovorili o najrazličnejših vidikih možnega sodelovanja pri odpravi škode po nedavnih požarih na Krasu, potem ko se je že med gašenjem izkazalo, kako pomembno vlogo ima medsebojna pomoč. Minister Arčon je županom vseh treh občin zagotovil podporo tudi iz Slovenije. Ob zaključku srečanja je minister Arčon strnil ukrepe, ki jih nameravajo sprejeti, v treh točkah. Kot prvo je omenil skupno pogozdovanje območij, ki so jih prizadeli požari. »Da bomo pridobili soglasja, računamo ravno na pomoč županov,« je poudaril Arčon in povedal, da si bodo v drugi fazi prizadevali za razvoj in zaščito Krasa, pri čemer bo zelo pomembno črpanje evropskih sredstev v prihodnji finančni perspektivi.

Kot tretje je minister župane seznanil z odločitvijo urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, da zagotovi finančno podporo slovenskim zamejskim društvom, ki so aktivno sodelovala pri gašenju požara. Odločitev je bila sprejeta na pobudo in z vso podporo predsednika vlade Roberta Goloba. Trije župani so se ministru Arčonu in slovenski vladi zahvalil za obisk, za skrb in izkazano pozornost. Izrazili so zadovoljstvo ob sestanku, ki kaže na skrb matice za slovensko skupnost v Italiji in obenem napoveduje še tesnejše čezmejno sodelovanje, ki je nujno tudi za zagotavljanje čim višje stopnje varnosti.