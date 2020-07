Čezmejno naročanje na ultrazvok ali rentgensko preiskavo

Do konca letošnjega leta naj bi v sklopu projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) Salute – Zdravstvo zaživel čezmejni sistem naročanja. Gre za možnost naročanja in koriščenja zdravstvenih storitev tudi na drugi strani meje, kar smo že večkrat pojasnjevali. Nabor storitev, ki bo dostopen prebivalcem z območja EZTS GO, pa ne bo tako širok, kot si je lahko kdo zmotno predstavljal. Šlo bo namreč le za ultrazvočne preiskave in preiskave s področja radiografije – rentgena.

Možnost čezmejnega naročanja na izbrane zdravstvene storitve bo omogočena le prebivalcem Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba. Te tri občine so namreč povezane v EZTS GO. »Storitve, za katere bo omogočeno čezmejno naročanje, so bile izbrane na podlagi priporočil delovne skupine za Čezmejni sistem naročanja in zakonodaj obeh držav. Seznam sestavlja 21 izbranih storitev, ki spadajo v dva sklopa, in sicer, ultrazvočne preiskave in radiografije (RTG),« pojasnjuje Tomaž Konrad, pomočnik direktorja EZTS GO.Prebivalci območja EZTS GO se bodo torej za opravljanje izbranih zdravstvenih storitev lahko naročili v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru, Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo Nova Gorica in goriški splošni bolnišnici, ne glede na to, ali so italijanski oz. slovenski državljani.