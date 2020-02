Čezmejno zasledovanje voznice, ki se v torek zvečer ni ustavila pred nadzorniki Darsa v Sloveniji, ker ni imela vinjete, se je zaključilo pri Doberdobu. Po večkilometrskem zasledovanju slovenske policije in večkratnem ustavljanju italijanskih patrulj so voznico naposled vendarle ustavili karabinjerji iz Nabrežine na cesti skozi Dol v doberdobski občini. Ugotovili so, da je vozila pod vplivom alkohola. Voznico so prijavili sodstvu.