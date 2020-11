»Čezmejnost je naša prednost«

Skupščina Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO je v torek odobrila osnutek druge prijavne knjige (bid booka) za kandidaturo Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025. Ekipi GO!2025 so se člani skupščine s predsednikom Matejem Arčonom na čelu zahvalili za trdo delo in odlično predstavitev. »Jedro našega programa EPK 2025 temelji na GO! Share, GO! Europe in GO! Green in prepričan sem, da bomo decembra tudi GO! Winner,« je po predstavitvi povedal Arčon.Po Arčonovih besedah so bili člani in članice skupščine nad predstavitvijo vsebine prijavne knjige, ki seveda še ne sme v javnost, navdušeni. »Program temelji na zelo konkretnih projektih, kar je plod res izjemno dobrega čezmejnega sodelovanja z obeh strani,« poudarja Arčon, ki je iz vsebine nakazal le to, da program predvideva nekaj osrednjih dogodkov z močno mednarodno noto, ki pa obenem vključuje tudi lokalne ustanove in društva. »V programskem smislu je po moji oceni ta čezmejna nota velika prednost Nove Gorice in Gorice pri končni odločitvi o zmagovalcu. Gre za konkretne projekte, ki dejansko krepijo čezmejno sodelovanje in ki že sedaj močno krepijo ta prostor,« meni Arčon. Obenem, poudarja, je prav čezmejnost največji adut skupne kandidature obeh Goric, še posebej v luči aktualnih dogodkov in ponovnih pregrad na meji, ki smo jim bili priča v prvem valu epidemije novega koronavirusa in odziva čezmejnega prostora nanje.

