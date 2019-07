Čezoceanka Vulcania spet doma«

Čezoceanka Vulcania, ki so jo v tržiški ladjedelnici po naročilu podjetja Cosulich zgradili leta 1925, se je vrnila »domov«. V obliki modela.

Model so našli v nekem skladišču ladjedelnice v Palermu, odločili pa so se za njegovo vrnitev v Tržič. Ob prisotnosti tržiške županje Anne Cisint so ga včeraj slovesno pokazali javnosti: hranili ga bodo v muzeju ladjedelništva MuCa. Tu beležijo letos izreden porast obiskovalcev: v prvih šestih mesecih prejšnjega leta jih je bilo 3301, letos pa so jih od januarja do junija prešteli 4800. »Model čezoceanke bo še dodatno obogatil muzejsko ponudbo,« je bila zadovoljna Cisintova. Čezoceanka Saturnia in kasneje tudi njena dvojčica Vulcania sta bili prvi na svetu s kabinami, ki so imele tudi zunanje balkone. Preden so začeli gradnjo čezoceank, so mizarji tržiške ladjedelnice izdelali omenjeni model, ki je v celoti lesen, meri skoraj tri metre in so ga izdelali z izredno natančnostjo. Vulcania je bila dolga 192 in široka 24 metrov, prevažala je lahko 279 potnikov v prvem razredu, 257 v drugem, 309 v turističnem in 1352 v tretjem razredu. Od včeraj je tudi na ogled v »domačem« mestu.