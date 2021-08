Chemnitz že diha z EPK

Novogoriški umetniški kolektiv BridA se je pravkar vrnil z enomesečnega gostovanja na umetniški rezidenci v nemškem Chemnitzu, ki bo, tako kot Nova Gorica z Gorico, leta 2025 nosil naziv Evropska prestolnica kulture. »S tega vidika se nam zdi zelo pomembno, da smo začeli že sedaj navezovati poslovne stike in trdna partnerstva za snovanje bodočih izmenjav,« poudarjajo člani kolektiva BridA – Tom Kerševan, Jurij Pavlica in Sendi Mango, ki so v Chemnitz odšli na povabilo tamkajšnjega Kluba Solitaer e. V. Novogoričani so se v sklopu programa Dialogfeleder predstavili z dvema projektoma: DIY in Trackeds Chemnitz.

Chemnitz po pripovedovanju Sendi Mango že s polnimi pljuči diha s projektom Evropska prestolnica kulture (EPK). Na ulicah in stavbah je moč opaziti plakate in zastave z logotipi Chemnitz 2025, pa tudi javne institucije so po mnenju sogovornice precej vpete in angažirane v dogajanje, povezano z nazivom EPK.Ustanovitev Chemnitza sega v 7. stoletje. Mesto je po drugi svetovni vojni postalo del Vzhodne Nemčije in v času NDR je bilo preimenovano v Karl-Marx-Stadt. Kot pojasnjuje Jurij Pavlica, se v urbanističnih elementih mesta lepo vidi mešanje zgodovine: prisotne so tako stavbe iz 18. in 19. stoletja, ko je mesto doživljalo razcvet industrije, kasnejša, povojna arhitektura pa je zaznamovana z elementi socialističnega urbanističnega načrtovanja. »Takih analogij z Novo Gorico je še veliko. Mi imamo poleg tega še mejo, ki je vedno vroča tema. Chemnitz pa je bil leta 2018 prizorišče neonacističnih protestov,« razlaga Pavlica in dodaja, da si prebivalci mesta sedaj želijo, da bi mesto postalo bolj odprto in brez takšnega predznaka.

Chemnitz ima danes več različnih okrajev, ki so v različnih fazah razvoja. Na splošno velja, pravijo člani kolektiva BridA, da je v mestu na račun precejšnjega izseljevanja veliko praznih prostorov in stanovanj. Kljub temu pa nameravajo lokalne oblasti zavoljo pridobitve naziva precej vlagati v gradnje hotelov in namestitev za obiskovalce ter na splošno v oživitev degradiranih okrajev. Sicer pa center mesta živi. Vsak konec tedna se v njem po pripovedovanju novogoriške trojice odvijajo različni dogodki, ki so obarvani z EPK in sodijo v sklop prireditev Kultur Sommer – Kulturno poletje.

Da mesto skoraj na vsakem koraku diha s pridobljenim nazivom, so člani kolektiva BridA prijetno presenečeni opazili že takoj po prihodu: v lokalu, kamor so jih gostitelji povabili na pijačo, so lahko spili »Kultur beer« – pivo, ki se ves čas prodaja v stekleničkah s posebnimi etiketami z logotipom Chemnitz 2025. Po dogovoru z lokalno pivovarno se določen odstotek od prodaje tega piva namenja za kulturne dogodke v mestu.

In ko smo že pri njih – BridA je v Chemnitzu uspešno predstavila dva svoja projekta: akcijo DIY – sliko Karla Marxa, ki jo je sodelujoče občinstvo ustvarilo na podlagi zvočnih navodil in ki je bila nato razstavljena v eni od mestnih vitrin, ter projekt Trackeds Chemnitz, s katerim obravnavajo digitalnost v urbanem prostoru. Gostovanje je kolektiv BridA, ki letos obeležuje 25. jubilej, zaključil v sredo s predavanjem za strokovno javnost z naslovom: Evropska prestolnica kulture skozi oči domačih ustvarjalcev. Občinstvu so predstavili dogajanje in različne akterje na področju kulture v Novi Gorici.

Po vrnitvi domov bodo 9. septembra na Trgu Marka Antona Plenčiča v Solkanu pripravili tudi predavanje za strokovno in širšo javnost, ki spremlja potek dela na projektu. Spregovorili bodo o doživetem rezidenčnem programu in gradnji novih strategij ter o tem, kako vzpostavljati stike in tkati nove skupne projekte, predvsem skozi konkretne primere sodelovanja z novimi poznanstvi iz Chemnitza.