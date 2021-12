Čim manj, tem bolje

»Vse se je začelo med počitnicami v Grčiji, ko sva s Primožem zrla v plastične odpadke, ki so bili vsepovsod posejani med mivko ob morju. Začela sva se spraševati, kako bi bilo mogoče vse to preprečiti. Ugotavljala sva, da so bili skoraj vsi ti odpadki ostanki embalaže raznih jestvinskih in drugih izdelkov.« Tako je Manca Behrič na aperi-pogovoru z Nado Tavčar v Feiglovi knjižnici v Gorici pojasnila izvor zamisli za odprtje prve trgovine brez plastične embalaže v Sloveniji.

Manca in Primož sta trgovino Rifuzl odprla na Šiški tik pred božičem pred tremi leti. V njej ponujata skoraj popoln izbor jestvin, pripomočke za osebno nego in higieno, čistila in druge pripomočke za dom. Vse z najmanjšo možno rabe plastike in torej s preprečevanjem kopičenja odpadkov. Ena od najučinkovitejših metod za zmanjševanje onesnaževanja in potrate je še pred recikliranjem prav preprečevanje nastajanja odpadkov, še posebno plastičnih, ki se nazadnje kopičijo v oceanih. Mlada zdravnica Nada Tavčar, ki se je tudi sama odločila za do okolja spoštljiv življenjski slog, kolikor je mogoče brez odpadkov po načelih ekološkega gibanja Zero waste, je Manco izzvala z nizom osebnih vprašanj, nato pa sta pogovor usmerili v predstavitev trgovine Rifuzl in okoljsko ozaveščenega življenjskega sloga, ki jo navdihuje.

Manca Behrič se je po študiju biokemije odločila za inovativno trgovsko dejavnost. V ozadju je bila že predhodna okoljska ozaveščenost in želja, da bi prispevala k trajnostnemu odnosu do okolja. To sicer počne na različne načine v življenju: razpolaga z avtom, vendar se po Ljubljani najraje in najpogosteje premika s kolesom, je vsejeda, vendar je močno omejila uživanje mesa in drugih živalskih produktov, katerih proizvodnja močno obremenjuje okolje, kolikor je mogoče se izogiba potrošništvu: obleke, čevlje in drugo skuša najprej poiskati med ponudbo rabljene robe, preden kaj zavrže skrbno preveri, ali ga je mogoče popraviti ali kako drugače ponovno uporabiti. Njen pristop ni radikalno absolutističen, »ni nujno vselej biti perfekcionisti in se odločati za drastične izbire, pri katerih bi potem težko vztrajali. Bolje je stopati z majhnimi koraki vendar v pravo smer,« je povedala.