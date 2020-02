Cimber ni bil prvi ...

Do začetka meteorološke pomladi nas loči še sedem dni, čeprav nas pomladanske temperature spremljajo že kar nekaj časa.

Ravno zaradi nadpovprečno visokih temperatur se je narava letos začela prebujati več kot mesec dni prej kot običajno. Tudi letos je v Štandrežu prvi zacvetel cimber (divja sliva), takoj za njim prihaja na vrsto mandljevec. Neobičajno prezgodaj je zacvetela tudi breskev, ki očitno tudi sama »misli«, da je že pomlad. Do zgodnjega cvetenja raznih vrst sadnega drevja je prišlo tudi lani, ko je zelo toplemu koncu zime in začetku pomladi sledil izredno deževen maj. Zaradi muhastega vremena je bila paša za čebele zelo slaba, zaradi česar so imeli čebelarji velik izpad pridelka, saj velja maj za enega izmed mesecev, ko drugače pridelajo največ medu.