Čisto novega župana bodo dobili v Moraru in Romansu

V goriški pokrajini bodo 3. in 4. oktobra obnavljali občinske uprave v Gradežu, Moraru, Romansu in Špetru ob Soči, kjer med drugim kandidira tudi zadnji predsednik goriške pokrajine in nekdanji deželni svetnik Enrico Gherghetta. Skupno so v Špetru ob Soči trije županski kandidati. Poleg 64-letnega Gherghette, ki je pred nekaj meseci diplomiral iz političnih ved na Univerzi v Trstu, se za župansko mesto potegujeta dosedanji župan, 54-letni Riccardo Zandomeni, in 66-letni Claudio Bignolin, ki je Špetru županoval dva mandata, in sicer od leta 2006 do leta 2016. Gherghetto se volivcem predstavlja s podporo Demokratska stranka, medtem ko podpirata Zandomenija in Bignolina vsakega po dve občanski listi.

V Gradežu imajo tri županske kandidate. S podporo treh levosredinskih list se občanom predstavlja dosedanji župan, 51-letni Dario Raugna. 70-letni Claudio Kovatsch ima podporo petih desnosredinskih list, medtem ko 53-letnega Maurizia Delbella podpira ena občanska lista.

V Romansu bodo dobili novega župana, saj dosedanji prvi občan Davide Furlan ne kandidira več. Za župansko mesto se potegujejo štirje kandidati: dosedanji podžupan, 50-letni Michele Calligaris, ki ga podpira ena levosredinska občanska lista, 48-letni Stefano Careddu, ki ga podpirata dve občanski listi, ter 56-letni Francesco Luigi Albasini in 47-letni Giacomo Cavalli, ki imata podporo vsak po ene občanske liste.

Tudi v Moraru dosedanji župan Umberto Colombo ne kandidira več. Volivci bodo izbirali med 44-letnim Albertom Pelosom, 68-letnim Adrianom Colugnatom in 46-letnim Lorenzom Dondo. Vsakega izmed njih podpira po ena občanska lista.