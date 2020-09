Civilna zaščita v Tržiču ima nov sedež

V Tržiču so danes predali namenu nov sedež civilne zaščite. Stavba v Ulici Chico Mendes, v katero so vložili 1.200.000 evrov, je večja in bolje opremljena v primerjavi z dosedanjim sedežem, kontejnerjem iz leta 1976, ki stoji na območju omejenega prometa v samem mestnem središču. Lega novega sedeža je prav gotovo bolj primerna: zgradili so ga v industrijski coni Schiavetti Brancolo, v bližini ceste za Gradež, od koder bodo člani tržiške ekipe civilne zaščite lažje in hitreje prišli do Krasa in drugih območij, kjer bo potrebna njihova intervencija.

Ob garaži, v kateri je dovolj prostora za vsa vozila, imajo prostovoljci zdaj na voljo veliko sejno dvorano, pisarne, slačilnice, sanitarije, skladišče, menzo in parkirišče. Notranja oprema je iz druge roke; civilni zaščiti so jo odstopili nekateri deželni uradi.