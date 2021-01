Človeška prehrana skozi čas

Goriška knjižnica Franceta Bevka je letošnji program Radovedni ponedeljki začela z nizom predavanj Na krožniku. Prvo iz tega sklopa se je odvilo v prejšnjih tednih, ogledati si ga je bilo moč na knjižničnem facebook profilu, kjer je še vedno dostopno. Predavanje Zgodovina prehrane je pripravil Jani Konjedic, ki je z diplomsko nalogo Oris prehranskih navad v 20. stoletju: Spreminjanje prehranjevanja in odnosa do hrane skozi 20. stoletje v ZDA in Evropi zaključil študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

»Napredek in prehrana gresta z roko v roki,« ugotavlja predavatelj, kar se potrjuje že v prazgodovini: ko je pračlovek začel uporabljati kamen tako za orodje kot za orožje, je začel uživati velike količine mesa. Velika prelomnica je bila tudi začetek uporabe ognja za obdelavo hrane. Kmetijska revolucija pa velja za zadnji mejnik iz prazgodovine, zgodila se je 10.000 let pred našim štetjem, in je zelo spremenila človeško življenje: do takrat je bil človek pretežno lovec, po tem pa se začnejo njegovi prehranski modeli spreminjati. Iz pretežno mesojede prehrane je prešel na pretežno rastlinojedo. Po orisu prehranskih navad skozi zgodovino je Konjedic ponudil tudi nekaj praktičnih nasvetov za današnje dni. »Nasičene živalske maščobe niso tako škodljive in nevarne, kot so nas prepričevali, izogibajmo se industrijsko predelanim izdelkom, rastlinskim oljem in maščobam, raje posegajmo po naravno pridobljenih oljih kot sta oljčno in bučno olje ter po živalskih maščobah, kot sta maslo in svinjska mast. Pozornost velja usmeriti tudi na življenjski slog,« je predavanje sklenil Jani Konjedic.