Črni labod s 25 milijoni ogledov (video)

Korejska fantovska K-pop skupina BTS se lahko pohvali z milijoni oboževalcev po vsem svetu. Ti pa prav po zaslugi sedmerice s pisanimi pričeskami po novem vedo tudi za Novo Gorico. V umetniškem filmu, posnetim za njihovo novo pesem Črni Labod (Black Swan) namreč namesto pevcev nastopa novogoriška plesna skupina MN Dance Company, ki na podlagi lastne koreografije odpleše vsebino pesmi. Video si je v le nekaj dneh na You Tube ogledalo dobrih 25 milijonov gledalcev, o njem so poročali številni svetovni glasbeni mediji. Sedem članov skupine, ki je nastopila v umetniškem filmu, in ustanovitelja MN Dance Company, Nastjo Bremec Rynia in Michala Rynio, sta včeraj sprejela novogoriški župan Klemen Miklavič in podžupan Simon Rosič.

»Še vedno se ne zavedava, kako velik projekt je to bil, zelo sva srečna. Izkušnja je bila izjemna,« pravi Michal Rynia. Sedmerica, ki jo sestavljajo Nastja Bremec Rynia, Luka Vodopivec (v osrednji vlogi), Gabriel Vassilli Biondini, Noemi Capuano, Meta Konjedic, Matija Mačus in Eva Podlogar – vsi so člani novogoriške plesne skupine MN Dance Company, je video posnela v zapuščenem trgovskem centru v Los Angelesu. »Dokler nismo prišli tja, si sploh nismo predstavljali razsežnosti tega projekta. Ko smo na prizorišču snemanja zagledali ekipo, ki je štela okrog sto ljudi, smo bili začudeni in presenečeni. Izjemno dobro so poskrbeli za nas. Na prizorišču je bilo zelo mrzlo, mi pa smo plesali bosi, Luka pa še brez majice. Takoj ko smo odplesali posamezen prizor, so pritekli k nam z grelci, brisačami ... skratka, za vse je bilo izjemno poskrbljeno,« se izkušnje spominja Nastja.

Glavno vlogo je odplesal 16-letni Luka Vodopivec iz Prvačine. Video je bil prvič objavljen 17. januarja ob 10. uri, od takrat naprej dežujejo čestitke z vseh koncev in krajev, pravzaprav z vsega sveta, in enako se dogaja tudi vsem ostalim članom plesne ekipe. Med njimi sta tudi Noemi Capuano iz Trsta in Tržičan Gabriel Vassilli Biondini.