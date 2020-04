Cvet in pesem v poklon padlim za svobodo (video)

Petje jih je povezovalo tudi v zadnjih dveh mesecih prisilne izolacije; in ravno med prepevanjem in druženjem na daljavo so se odločile, da se bodo tudi letos poklonile borcem za svobodo. Vsaka izmed pevk ženske vokalne skupine Danica z Vrha se je v prejšnjih dneh odpravila do spomenika v bližini svojega doma in v spomin na padle položila cvet. Fotografije je zbrala dirigentka Jana Drassich in iz njih ustvarila video, v katerem je med drugim tudi posnetek lanske proslave ob 25. aprilu na Vrhu; na njem so poleg pevk tudi nekdanja vrhovska partizana Virgilio Černic in Mario Visentin ter taborniki in tabornice družine Rdečega ruja. Video spremlja pesem Katjuša, ki so jo vrhovske pevke posnele leta 2015; pesem je bila vključena v zgoščenko Biseri svobode, ki jo je ženska vokalna skupina izdala ob 70-letnici osvoboditve skupaj z moško vokalno skupino Sraka iz Štandreža in godbo na pihala Kras iz Doberdoba.