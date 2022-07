»Dan D bo v soboto«

»Nimam spodbudnih novic, še vedno se ukvarjamo s požarom, ki gre proti Cerju,« je okoli 13.30 dejal poveljnik slovenske Civilne zaščite Srečko Šestan o stanju na terenu. Napovedal je, da bi lahko bil v soboto, 23. julija, dan D v boju proti ognju. »Če to noč bomo uspeli zadržati požar in če bomo še kaj pridobili, se bo vse skupaj počasi zaključevalo. Stvari pa brez padavin ne bodo ustrezno zaključene.«

»Požari se počasi širijo, tako da bo zgorelo še več kot 2000 hektarjev površine, ki smo jih omenjali včeraj,« je dejal Šestan. »Ukvarjamo se s požarom proti Cerju, kjer bomo izklopili daljnovod, pošteno bomo zalili teren in upamo, da bomo tako zaustavili požar. Če ustavimo požar na Trstelju, bomo zmagali današnji dan,« je še povedal. Dodal je tudi, da se okrog pojavljajo »manjši požarčki« in da je teh tudi deset istočasno. Zračno pomoč nudi šest helikopterjev, kasneje prideta še dva helikopterja iz Srbije in dva z Madžarske. Na tak način bi lahko kolegom nudili priložnost za počitek, »saj več kot toliko plovil na eni lokaciji ne more biti v zraku.«

Šestan je še dejal, da naselja niso ogrožena ter da napovedan veter bo pihal približno do 30 oz. 35 km/h, tako da bo nekoliko močnejši kot včeraj.