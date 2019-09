Danes »krstni nastop« oboroženih varnostnikov

Varnostniki podjetja Sicuritalia bodo na goriški občini zaposleni od danes, do konca junija 2020. Odgovarjali bodo poveljniku mestnih redarjev Marcu Muzzattiju in opravljali razne naloge. »V jutranjih urah bodo nadzorovali dogajanje pred višjimi šolami, predvsem s ciljem preprečevanja preprodaje mamil. Videli jih bomo tudi v občinskih parkih in vrtovih, v večernih urah pa se bodo osredotočili na bare in druga prizorišča nočnega življenja. Njihov delovni urnik bo okvirno od 7.30 do 13. ure in od 17.30 do polnoči, nadzor bodo izvajali lahko v parih ali posamezno,« je razložil Muzzatti.