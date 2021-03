Danes odprtje cepilnega središča v Gorici

Kljub začasni zaustavitvi cepljenja s cepivom AstraZeneca bodo danes v Gorici odprli novo cepilno središče, ki so ga v nekaj tednih uredili v halah sejemskega razstavišča v Ulici Barca. Od danes dalje, sporoča zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi, cepljenje ne bo več potekalo v goriški bolnišnici. »Datum in ura cepljenja za vse, ki so že rezervirali termin, ostajata nespremenjena, spremeni se le lokacija,« zagotavljajo iz zdravstvenega podjetja Asugi.V Gorici so cepilno središče najprej nameravali urediti v telovadnici društva UGG, sejmišče, ki je v lasti Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško, pa se je nato izkazalo za primernejšo lokacijo, saj je v njem veliko več prostora. Ob tem razpolaga sejmišče z velikim parkiriščem in podzemnimi prostori, kjer bodo hranili cepivo.