Danes slovo od male Rahide

V Tržiču bo danes pogreb male Rahide Hossain, štirimesečne dojenčice, ki je sredi septembra umrla v prometni nesreči na avtocesti A34. Potem ko so 19. septembra opravili obdukcijo, je tožilstvo izdalo dovoljenje za pokop njenega trupla: od dojenčice se bodo svojci in predstavniki bangladeške skupnosti poslovili ob 10. uri na delu pokopališča v mestni četrti Aris, ki je namenjen muslimanskim obredom. Nesreča, v kateri je izgubila življenje Rahida, se je zgodila 14. septembra zvečer tik pred podvozom v Sovodnjah. Dojenčica se je skupaj z očetom Mohammadom Ibrahimom, mamo Sharim in sedemletnim bratcem peljala v smeri Gorice v avtomobilu tipa Chrysler voyager, v katerega je trčil Audi Q5, ki ga je upravljal 54-letni goriški odvetnik Giulio Mosetti.

