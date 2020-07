Danes slovo od trinajstletnega dečka

V Gorici se bodo od trinajstletnega Stefana Borghesa, ki mu je bil prejšnjo sredo usoden padec v vodnjak parka dvorca Coronini, poslovili danes ob 18. uri. Pogrebni obred bo na nogometnem igrišču v Stražcah daroval goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. Med 14. uro in 17.30 bo krsta v cerkvi Srca Jezusovega, tako da se bo od dečka lahko poslovilo čim več ljudi. Število udeležencev pogreba bo omejeno zaradi določil za zajezitev širjenja koronavirusa, vhod na igrišče bo dovoljen le 1000 osebam. Na nogometno igrišče bo mogoče vstopiti med 16.45 in 17.45. Z nadškofije pozivajo vse udeležence, naj se na prošnjo družine izognejo snemanju posnetkov in fotografij tako v cerkvi kot na nogometnem igrišču.

