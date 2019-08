Danes vrhunec folklornega festivala

Goriški festival folklore bo danes doživel vrhunec s popoldanskim sprevodom skupin. Sodelujoči plesalci z vseh koncev sveta in domači sestavi bodo ob 17. uri krenili izpred Spominskega parka, nato preplesali cel Korzo Italia in sprevod zaključili na Battistijevem trgu. Tu bo zvečer tudi nagrajevanje najboljše folklorne skupine, za katero so gledalci glasovali včeraj zvečer. Na petkovem večeru je prirediteljem ponagajal dež: po njihovih besedah je na prizorišču bilo več kot tisoč gledalcev, večer pa so morali zaradi vremena zaključiti ob 22. uri. Istega dne je v Novi Gorici tudi prvič potekal eden izmed festivalskih dogodkov: Novogoričanom sta se predstavili skupini s Kube in iz Južne Afrike.