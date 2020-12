Darila za otroke iz družin v stiski

»Odločili smo se, da otrokom iz družin v stiski polepšamo praznike z darilci, ki jih bo lahko vsakdo kupil v trgovinah, ki sodelujejo pri pobudi,« pravi Nicole Primozic iz goriškega združenja Volendo continuare in pojasnjuje, da bo njeno združenje družinam z otroki, ki so se znašle v stiski, poklonilo tudi zaščitne maske iz blaga za večkratno uporabo.

Projekt združenja Volendo continuare so poimenovali Giocattolo sospeso, in sicer po zgledu neapeljskega običaja, da obiskovalci barov poleg svoje kave plačajo še eno za goste, ki bi si jo sami težko privoščili. Občinska uprava je takoj podprla projekt, h kateremu so pristopili še krvodajalska zveza, klub Unesco iz Gorice ter združenje Spyraglio. Darila bodo izročili 270 družinam oz. skoraj štiristopetdesetim otrokom.