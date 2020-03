Darovanje krvi je nujno tudi v času koronavirusa

Marsikdo se v teh dneh sprašuje, kaj vse spada v kategorijo »nujnih primerov«, zaradi katerih je dovoljeno zapuščati dom. Eden izmed odgovorov je darovanje krvi. Na to opozarja vodstvo posoške zveze krvodajalcev Fidas in navaja podatek, da je število darovanj na deželni ravni v zadnjih dveh tednih upadlo za 20 odstotkov. Če se bodo razmere nadaljevale, bodo posledice zaskrbljujoče, napovedujeta tudi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in odgovorni za zdravstvo v deželni vladi, Riccardo Riccardi.

»Z ministrstva za zdravje so pojasnili, da spada darovanje krvi med nujne primere, zaradi katerih je v skladu z vladno uredbo dovoljeno zapuščati dom. Kri je namreč primarna dobrina, kri je naravno zdravilo,« pravi Feliciano Medeot, predsednik zveze Fidas za Goriško. »Čeprav so v teh dneh zamrznili nenujne kirurške posege, je vsekakor pomembno, da se ohranja zadostno zalogo krvi tako za kronične bolnike kot za nujne primere. Zaradi tega se v dogovoru z deželnim centrom za transfuzije darovanja lahko nadaljujejo,« razlaga Medeot. »V tem trenutku je ključnega pomena, da ni gneče nikjer, niti v transfuzijskih centrih. Zato krvodajalce vabimo, naj se predhodno najavijo preko telefonske številke 0434-223522. Tako v goriški kot v tržiški bolnišnici lahko kri darujejo od 8. ure do 10.45; prvo, tretjo in peto soboto v mesecu po istem urniku v goriški bolnišnici, drugo in četrto soboto v mesecu pa v Tržiču,« pravi Medeot. Krvodajalci morajo ob običajnih izpolnjevati še naslednje pogoje: biti morajo zdravi ob darovanju, a tudi v predhodnih 14 dneh. Pri tem se izrecno omenjajo tipični simptomi koronavirusa: visoka vročina, nahod, kašelj, bolečine v grlu ali težave z dihanjem. Če so občutili enega izmed teh simptomov v zadnjih 14 dneh, ne smejo darovati. Prav tako jim ne bo dovoljeno darovati krvi, če so v zadnjih 14 dneh bili v stiku z osebo, za katero je potrjena ali možna okužba s koronavirusom.