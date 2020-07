Deček utonil v Soči

Na Soči pri Kajak centru v Solkanu je danes popoldne (v torek) utonil deček; po razpoložljivih podatkih naj bi imel okrog deset let in naj bi bil doma iz Ljubljane. Deček naj bi se odločil za kopanje nad brzicami pred kajakaškim centrom, kjer naj bi ga naenkrat začel odnašati močan tok. Nekateri kopalci so mu skušali pomagati, vendar ga je tok odnesel čez brzice in ga povlekel pod vodo. Takoj so sprožili reševalno akcijo, na kraj so prihiteli gasilci, nakar so pripadniki njihove potapljaške ekipe našli dečka ob zaključku brzic tik pred državno mejo z Italijo. Reševalci so dečka poskušali oživiti, vendar mu na žalost ni bilo več pomoči.