Decembra bo zaživel sistem izposoje koles

Decembra letos naj bi po več kot desetletju prizadevanj vendarle stekla samopostrežna avtomatizirana izposoja koles na območju novogoriške in šempetrske občine, ki bo tudi čezmejna. Na voljo bo 26 »običajnih« in 11 električnih koles. »Eden od glavnih ciljev je povezati sistem izposoje koles s tistim v sosednji Gorici, kjer je sistem deloma že implementiran, in s tem omogočiti uporabnikom uporabo koles na širšem območju čezmejne regije,« poudarja Simon Rosič, podžupan na novogoriški mestni občini, kjer je včeraj potekal podpis pogodbe med občino, RRA in na javnem razpisu izbranem podjetju Nomago, ki bo poskrbelo za sistem izposoje.

Novogoriška mestna občina je na Ministrstvu za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov s področja trajnostne mobilnosti pridobila sredstva za sistem izposoje koles GO Kolo. V tem okviru bodo vzpostavili osem postajališč s skupno 64 priklopnimi mesti za omenjena kolesa. Sedem postajališč bo na območju novogoriške občine, eno pa so v duhu povezovanja somestja »odstopili« Šempetru. »Občina Nova Gorica se nahaja v specifičnem trenutku, ko šivamo somestje. Skladno s tem smo od vsega začetka želeli kompatibilnost s sistemom v Gorici. Ideja je takoj padla na plodna tla. Skozi ves postopek smo se o tem konstruktivno pogovarjali s prijatelji z Občine Gorica,« je včeraj pred podpisom pogodbe poudaril Rosič in opravičil odsotnost goriškega župana Rodolfa Ziberne.

Tudi v Občini Šempeter – Vrtojba se bodo razveselili ene postaje, ki jo bodo uredili nasproti poštnega urada v Šempetru. Ostale postaje bodo v Solkanu pri mostu, v Novi Gorici pa v Ulici Gradnikove brigade, pred Eda centrom, restavracijo Vrtnica, pri šolskem kareju, V Kromberku in v Rožni Dolini.