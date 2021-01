Decembra le trikrat pod ničlo

Decembra se je živosrebrni stolpec v Gorici samo trikrat spustil pod ničlo, potem ko so bile tudi v ostalih mesecih lanskega leta temperature precej mile. V preteklosti je na Goriškem precej bolj zeblo, kar še zlasti velja za leto 1870. V večini mesecev so bile pred stopetdesetimi leti temperature nižje kot lani, precejšnje so razlike tudi v padavinah, ki so bile v preteklosti bolj enakomerno porazdeljene, medtem ko so se lani in v sploh v zadnjih letih velike količine dežja zgostile v nekaj dneh. Podatke o temperaturah in padavinah pred leta 1870 in lani so objavljene na spletni strani Meteogo.it, ki jo upravlja goriški ljubiteljski vremenoslovec Rodolfo Gratton. Za primerjavo med letoma 1870 in 2020 se je odločil, ker je ravno pred stopetdesetimi leti na dvorišču nekdanjega cesarsko-kraljevega tehničnega zavoda v današnji Crispijevi ulici začela delovati prva vremenoslovska postaja v mestu. Vsak dan so podatke o temperaturi zabeležili ob 7., 14. in 21. uri, zatem so jih sešteli in delili, tako da so dobili dnevno povprečje; poleg tega so zbirali tudi podatke o padavinah, pritisku in stopnji vlage. Vse podatke so nato preko telegrafa pošiljali na Dunaj, kjer jih še danes hranijo; iz avstro-ogrske prestolnice so podatke delili z vsem cesarstvom.

Januarja 1870 se je temperatura spustila pod ničlo med trinajstimi dnevi; živosrebrni stolpec je 28. januarja 1870 dosegel -8 stopinj Celzija. 150 let kasneje je bilo pod ničlo sedemkrat, najbolj je zeblo 7. in 21. januarja, ko se je živosrebrni stolpec spustil do -1,8 stopinje. Tudi februarja 1870 je bilo zelo mraz; 8. februarja so izmerili -8 stopinj. Lanskega februarja je temperatura padla pod ničlo (-0,4) le 5. in 6. februarja. Marca 1870 se je živosrebrni stolpec spustil pod ničlo dvakrat, lani niti enkrat. Temperature so bile nižje tudi aprila 1870, medtem ko je bilo maja hladneje lani. Maja 1870 je namreč Goriško zajel vročinski val, tako da se je v zadnji tretjini meseca temperatura nekajkrat povzpela čez 32 stopinj. Junij je bil zelo podoben; povprečna temperatura leta 1870 je znašala 21,5 stopinje, lani pa 21,3 stopinje. Temperature so bile precej podobne tudi julija, medtem ko je bil avgust precej različen. Avgusta 1870 se je živosrebrni stolpec dvignil do 32,5 stopinje, medtem ko je lani dosegel 37,3 stopinje. Pred stopetdesetimi leti se je avgusta poletje v glavnem zaključilo; po prvi polovici meseca so se temperature znižale, kar v zadnjih letih ne velja več. V zadnjih časih je avgust v celoti poletni mesec; zelo visoke temperature se pogosto pojavijo tudi v drugem delu meseca. V preteklosti je bil avgust tudi bolj deževen; leta 1870 je bilo deževnih dni kar 21, lani pa je deževalo samo med devetimi dnevi.

September 1870 je že naznanjal jesen, saj so najvišje temperature dosegle le 25 stopinj, medtem ko se je lani živosrebrni stolpec večkrat dvignil do 33 stopinj. Oktobra 1870 in 2020 sta si precej podobna. November izpred stopetdesetih let je bil zelo deževen, medtem ko je bilo lani zelo malo padavin, saj je deževalo le dvakrat (leta 1870 kar petnajstkrat). Tudi december 1870 je bil precej bolj hladen; v začetku meseca in zatem na božični dan se je temperatura spustila do -8,5 stopinje. Med lanskim decembrom, ki je bil v v Gorici med desetimi najtoplejšimi v zadnjih 70 letih, so vremenoslovci temperature pod ničlo zabeležili le trikrat, pred 150 leti pa dvanajstkrat. Ob najnižjih temperaturah so velike razlike tudi v najvišjih. Pred stopetdesetimi leti se podnevi ni nikoli ogrelo preko 10 stopinj, medtem ko lani približno desetkrat. Lani je bilo najtopleje 5. decembra, ko je bilo ob 14. uri kar 15,9 stopinje; leta 1870 se je ozračje segrelo sredi meseca, vendar je živosrebrni stolpec dosegel le 8,3 stopinje.