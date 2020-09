Delo brez svobode lahko imenujemo kar »moderno suženjstvo«

V Tržiču je prejšnje dni potekal posvet o delu, dostojanstvu in izkoriščanju delavcev (it. caporalato) ter mafijskih lovkah, ki sežejo tudi do nepričakovanih področij. Srečanje je priredila pokrajinska sekcija zveze Acli s pokroviteljstvom tržiške občine. Sodelovali so med drugim državni predsednik zveze Acli Roberto Rossini, predsednik zveze Confindustria za severni Jadran Michelangelo Agrusti in županja Tržiča Anna Cisint. Pokrajinska predsednica zveze Acli, Silvia Paoletti, je poudarila, da »delo brez svobode postane podreditev, imenujmo jo kar moderno suženjstvo.«

Izkoriščanje delavcev sega v razna delovna področja, orodja za boj proti njemu morajo biti vedno bolj učinkovita, je poudarila deželna odbornica za delo in izobraževanje Alessia Rosolen. »Dežela še naprej vlaga v izobraževanje, zdaj tudi v tečaje, za katere so zaprosila nekatera podjetja. Pogosto pa se zgodi, da nas podjetja vprašajo za izobraževalne tečaje, nato pa zaposlijo ljudi, ki tečajev niso obiskovali, vendar so za podjetje cenejši,« je še povedala. Med številnimi govorniki je pokrajinski tajnik sindikata Cgil, Thomas Casotto, še poudaril, da je pomembno podpirati podjetja, ki delajo na pravilen in zakonit način.