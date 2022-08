Deset milijonov evrov za EPK

Novogoriški župan Klemen Miklavič in ministrica za kulturo Asta Vrečko sta danes v Novi Gorici podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Država bo za programske vsebine projekta v prihodnjih letih namenila deset milijonov evrov, ministrica pa pričakuje, da bo EPK prinesla trajnostno naravnane cilje in projekte, ki bodo služili lokalni, nacionalni in internacionalni skupnosti še po zaključku projekta. To velja tudi za nadgradnjo skupnosti med Slovenijo in Italijo.