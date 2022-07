Desetčlanski odbor s petimi novimi obrazi

Potrjeni goriški župan Rodolfo Ziberna bo v prihodnjih petih letih občino vodil s pomočjo desetčlanske ekipe, v kateri bo pet novih obrazov. Podobno kot pred petimi leti se je prvi občan tudi tokrat odločil, da mu ob strani stalo deset odbornikov, medtem ko jih je imel njegov predhodnik Ettore Romoli ob sebi osem.»Odločil sem se, da bom tudi tokrat imenoval deset odbornic in odbornikov, ker imamo pred sabo izredno pomembno obdobje, med katerim bomo posebno pozornost namenili pripravam na Evropsko prestolnico kulture 2025. Čaka nas veliko dela na najrazličnejših področjih, saj je treba v dveh letih poskrbeti za malo revolucijo,« poudarja Ziberna in pojasnjuje, da je nove odbornike in odbornice izbral na podlagi kompetenc. Na odborniškem mestu so bili potrjeni Chiara Gatta, Francesco Del Sordi, Arianna Bellan, Silvana Romano in Fabrizio Oreti, medtem ko so novi odborniki Luca Cagliari, Sarah Filisetti, Maurizio Negro, Paolo Lazzeri in Lucio Beltrame.